В Украине планируют расширить перечень обязательных для вакцинации профессий

В перечень планируют внести социальных работников и сотрудников почтовых услуг.

В Украине планируют расширить перечень обязательных для вакцинации профессий
Фото: PolitInfo

В перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют добавить всех работников госучреждений, социальных работников и сотрудников сферы почтовых услуг.

Об этом в Facebook сообщил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Он напомнил, что 7 октября Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. В него включены сотрудники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; местных государственных администраций и их структурных подразделений. В список попали также педагоги.

Приказ вступает в силу через месяц. Сотрудники, которые к тому времени не пройдут вакцинацию, не будут допущены к рабочим местам без сохранения заработной платы. Исключение сделают для тех, кто имеет противопоказания к вакцинации.

"В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех сотрудников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", - написал Радуцкий.

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