Ермак провел встречу с заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии

Они обсудили подготовку к проведению заседания обновленной Комиссии стратегического партнерства.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган, которая находилась в Киеве с первым визитом.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

"Успешный визит Президента Украины в США свидетельствует о новых возможностях для развития украинско-американских отношений. Принятое президентами Украины и США амбициозное совместное заявление является дорожной картой для дальнейшего развития наших отношений", - заявил Ермак.

Глава ОП и Робин Данниган обсудили подготовку к проведению заседания обновленной Комиссии стратегического партнерства, включая подписание обновленной Хартии стратегического партнерства между Украиной и США .

Во время встречи отдельно поднимался вопрос дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере. Кроме того, стороны обсудили угрозы в энергетической отрасли, которые составляет проект "Северный поток-2".

Ермак также подчеркнул важность вступления США в переговорный процесс по мирному урегулированию на востоке Украины.

Данниган, в свою очередь, отметила важность проведения реформ в Украине, необходимость усиления антикоррупционных институтов и сообщила о готовности Соединенных Штатов и в дальнейшем поддерживать эти стратегические инициативы. Ермак со своей стороны подтвердил полную готовность украинской стороны развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру.

Он поблагодарил США за участие в саммите Крымской платформы и присоединение к его итоговой декларации, выразив надежду на дальнейшую активную поддержку работы платформы.

Также Ермак выразил благодарность американской стороне за направление официальной представительной делегации для участия в памятных мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

Напомним, 7 октября Данниган прибыла в Украину с визитом. Это ее первый зарубежный визит в новой должности. Отмечается, что таким образом Данниган хочет продемонстрировать преданность США вопросам безопасности Украины.

Данниган заняла новую должность 7 сентября. С 2014 до 2017 года она была заместителем секретаря по вопросам энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента.

Последние три года Данниган работала в посольстве США в Вене, сначала в должности заместителя главы миссии, а в последнее время - поверенным в делах в Австрии.

Данниган резко критиковала планы РоSSии по строительству газопровода в Германию по дну Балтийского моря.