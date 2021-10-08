РоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Одного военного ранили, его состояние - тяжелое.

В течение текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Троицкого оккупанты осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Майорска враждебные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Крымского наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Причепиловки враг осуществил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.

"Украинские защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - отметили в штабе.