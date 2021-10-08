РоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Одного военного ранили, его состояние - тяжелое.

РоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

В течение текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Троицкого оккупанты осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Майорска враждебные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Крымского наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Причепиловки враг осуществил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.

"Украинские защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - отметили в штабе.

Напомним, Украина проинформировала ОБСЕ о роSSийских войсках возле украинской границы. Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 7 октября заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
СБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в УкраинуСБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в Украину
Нардеп Ясько прибыла в ГрузиюНардеп Ясько прибыла в Грузию
Арахамия прогнозирует серьезный дипломатический скандал из-за задержания СаакашвилиАрахамия прогнозирует серьезный дипломатический скандал из-за задержания Саакашвили
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты на Донбассе ранили украинского бойцаОккупанты на Донбассе ранили украинского бойца
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины в ДонбассеОккупанты шесть раз нарушили режим тишины в Донбассе
На Донбассе враг шесть раз нарушил "тишину", ранен украинский боецНа Донбассе враг шесть раз нарушил "тишину", ранен украинский боец
Саакашвили написал письмо из тюрьмы: "Дни антинародного режима сочтены"Саакашвили написал письмо из тюрьмы: "Дни антинародного режима сочтены"
На Донбассе оккупанты стреляли в направлении Лебединского и вблизи ВодяногоНа Донбассе оккупанты стреляли в направлении Лебединского и вблизи Водяного
Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огняОккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе украинский военный получил осколочное ранениеНа Донбассе украинский военный получил осколочное ранение
Оккупанты за сутки 14 раз нарушили "тишину"Оккупанты за сутки 14 раз нарушили "тишину"
На Донбассе ранены два бойца ВСУНа Донбассе ранены два бойца ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости