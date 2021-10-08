Корниенко: закон о столице будет принят до Нового года
На Киеве протестируют систему префектов.
После изменения состава президиума представители монобольшинства займутся принятием закона “О столице”, который предусматривает разделение должностей мэра Киева и пглавы КГГА. Об этом в интервью LB.ua сообщил руководитель партии “Слуга народа” Александр Корниенко.
"У Виталия Владимировича такая судьба - побыть мэром с обновленным законом о Киеве", - отметил Корниенко.
При этом он добавил, что от законопроекта, принятого в первом чтении, останется процентов 30%, до желаемой редакции его доведут правками.
"Первым был законопроект Безгина-Клочко. Ему альтернативными внесли четыре проекта. Среди них - законопроект Ткаченко - сложный и необычный. Там была статья даже о том, как проводить выборы в Киевсовет. Мы это все превратили в более или менее нормальный закон. Через 3-4 операции оно замерло в той форме, которую все помнят - с ратушами, выборами архитектора и тому подобное. Мы все неоднозначные позиции забрали и отдали Виталику (Безгин, - LB.ua), он правками сделал практически всю версию первого закона, который был. Главный смысл - это исполком, надзор и возвращение райсоветов, но после определенного ряда действий, которые позволят сформировать обновленную карту Киева. У нас пока нет закона об агломерации - а пределы города и районов откуда-то надо взять. Нужно сначала Кабмину в течение года по решению Киевсовета утвердить пределы Киева. После этого уже можно объявлять выборы в райсоветы", - рассказал детали Корниенко.
По его словам, закон будет принят до нового года.
"Виталий Владимирович хотел, чтобы мы городу укрепили самоуправление. И так мы пишем закон, который говорит ему, что нет никакой зловещей отдельной КГГА. У него есть свой исполком, который он назначает и представляет в Киевсовете. Они должны заниматься исполнительной властью. А отдельно будет глава КГГА, не будет исполнительной властью. У него будет всего две функции. Первая - координация взаимодействия исполкома с центральными органами исполнительной власти. Например, в исполкоме есть департамент культуры. Так что это местное самоуправление, Ткаченко (министр культуры, - LB.ua) не может направить письмо непосредственно с текстом, касающиеся музеев, но может отправить голове и КГГА. Вторая функция - это надзор, «заботливый», согласно Европейской хартии о местном самоуправлении. Причем, «Предписание» он будет писать как на проекты, так и на принимаемые решения", - сказал Корниенко.
Он добавил, что на примере Киева хотят показать, что "префект - это не страшно", чтобы "децентрализация быстрее побежала с изменениями в Конституцию".
"Кличко хорошо вербализует общие страхи и опасения. Они не хотят никакого надзора и ответственности. Сейчас мы рассказываем им политически, а потом префект - на бумаге. Конкретно, у Виталия Владимировича еще момент окружения, там есть причины проводить обыски. И он справедливо считает, что это инструмент кошмарить других так, как это было с ним. Мы видим это по-другому. И окружение, которое творит чудеса, а потом боится обысков, далеко не у каждого городского головы", - отметил нардеп.
Он соглашается с тем, что честно было бы внедрять соответствующие изменения со следующих выборов, но слишком сильно хочется протестировать эту систему на Киеве уже.
"Здесь можно построить отдельную модель самоуправления. Это перенесет полную ответственность за действия управления на исполком, Киевсовет и мэра. Возможно, они этого и боятся. Если это сделать сейчас, если разберутся с границами (города и области, - ред), есть потенциал сделать выборы в райсоветы на половину каденции. Это для Киева будет большой прорыв. Потому что в городах, где есть райсоветы, люди хоть и говорят, что не особенно довольны их работой, но отмечают, что это хотя бы свидетельство низовой демократии", - резюмировал Корниенко.