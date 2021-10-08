Корниенко: закон о столице будет принят до Нового года

После изменения состава президиума представители монобольшинства займутся принятием закона “О столице”, который предусматривает разделение должностей мэра Киева и пглавы КГГА. Об этом в интервью LB.ua сообщил руководитель партии “Слуга народа” Александр Корниенко.

"У Виталия Владимировича такая судьба - побыть мэром с обновленным законом о Киеве ", - отметил Корниенко.

При этом он добавил, что от законопроекта, принятого в первом чтении, останется процентов 30%, до желаемой редакции его доведут правками.

"Первым был законопроект Безгина-Клочко. Ему альтернативными внесли четыре проекта. Среди них - законопроект Ткаченко - сложный и необычный. Там была статья даже о том, как проводить выборы в Киевсовет. Мы это все превратили в более или менее нормальный закон. Через 3-4 операции оно замерло в той форме, которую все помнят - с ратушами, выборами архитектора и тому подобное. Мы все неоднозначные позиции забрали и отдали Виталику (Безгин, - LB.ua), он правками сделал практически всю версию первого закона, который был. Главный смысл - это исполком, надзор и возвращение райсоветов, но после определенного ряда действий, которые позволят сформировать обновленную карту Киева . У нас пока нет закона об агломерации - а пределы города и районов откуда-то надо взять. Нужно сначала Кабмину в течение года по решению Киевсовета утвердить пределы Киева . После этого уже можно объявлять выборы в райсоветы", - рассказал детали Корниенко.

По его словам, закон будет принят до нового года.

"Виталий Владимирович хотел, чтобы мы городу укрепили самоуправление. И так мы пишем закон, который говорит ему, что нет никакой зловещей отдельной КГГА. У него есть свой исполком, который он назначает и представляет в Киевсовете. Они должны заниматься исполнительной властью. А отдельно будет глава КГГА, не будет исполнительной властью. У него будет всего две функции. Первая - координация взаимодействия исполкома с центральными органами исполнительной власти. Например, в исполкоме есть департамент культуры. Так что это местное самоуправление, Ткаченко (министр культуры, - LB.ua) не может направить письмо непосредственно с текстом, касающиеся музеев, но может отправить голове и КГГА. Вторая функция - это надзор, «заботливый», согласно Европейской хартии о местном самоуправлении. Причем, «Предписание» он будет писать как на проекты, так и на принимаемые решения", - сказал Корниенко.

Он добавил, что на примере Киева хотят показать, что "префект - это не страшно", чтобы "децентрализация быстрее побежала с изменениями в Конституцию".

"Кличко хорошо вербализует общие страхи и опасения. Они не хотят никакого надзора и ответственности. Сейчас мы рассказываем им политически, а потом префект - на бумаге. Конкретно, у Виталия Владимировича еще момент окружения, там есть причины проводить обыски. И он справедливо считает, что это инструмент кошмарить других так, как это было с ним. Мы видим это по-другому. И окружение, которое творит чудеса, а потом боится обысков, далеко не у каждого городского головы", - отметил нардеп.

Он соглашается с тем, что честно было бы внедрять соответствующие изменения со следующих выборов, но слишком сильно хочется протестировать эту систему на Киеве уже.