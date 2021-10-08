Львовский горсовет просит Зеленского присвоить 98-летнему ветерану УПА звание Героя Украины

Депутаты Львовского горсовета единогласно приняли решение об обращении в Верховную Раду, правительство и к президенту Владимира Зеленскому с просьбой присвоить звание Героя Украины сотенному Украинской повстанческой армии, 98-летнему Мирославу Симчичу.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Впереди нас ждет День Защитника Украины, в который чествуем героизм наших борцов, военные традиции. Для многих участников боевых действий против роSSийской агрессии одним из примеров, которые вдохновляли встать на защиту своей родины, был сотенный УПА Мирослав Симчич. Пан Мирослав является одним из немногих живых свидетелей Второй мировой войны, сражавшихся в рядах УПА за независимость Украины. Сегодня мы имеем возможность поблагодарить его как живого героя, каким он является для каждого сознательного украинца. Просим вас в соответствии с нормами указа президента от 2 декабря 2002 года «О звании Героя Украины» внести соответствующее представление и присвоить «за совершение выдающегося геройского поступка» звание Героя Украины Мирославу Симчичу", - говорится в обращении горсовета, которое зачитал участник боевых действий на Донбассе, депутат Игорь Шолтис.

Документ подписали многочисленные общественные организации Львовщины и военнослужащие. Также горсовет обратился к другим городским и областным советам с просьбой также проголосовать за подачу президенту предложения о присвоении Симчичу звания Герой Украины.

Мирослав Симчич проживает в Коломые Ивано-Франковской области. В 2013 году ему присвоено звание "Почетный гражданин Львова".

32 с половиной года мужчина провел в советских тюрьмах и лагерях и никого из своих собратьев не выдал. Мирослав Симчич прославился боем за Космач в январе 1945 года, когда вместе с Березовской сотней уничтожил карательный полк НКВД, а это более 400 человек (вместе с умершими от ран). Эта битва является темой исследований не только украинских историков.

Ранее в Коломые установили памятник воину УПА, на котором написано, что Мирослав Симчич является прообразом всех украинских героев.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада попросила президента Петра Порошенко присвоить звание героя Украины сотнику Украинской повстанческой армии Мирославу Симчичу, известному как Кривонос.

В 2005 году президент Виктор Ющенко наградил Симчича орденом "За заслуги" 3 степени.