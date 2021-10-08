Глава СБУ анонсировал новые подозрения по делу о контрабанде угля из ОРДЛО
Фамилии фигурантов Баканов пообещал объявить позже.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов анонсировал новые подозрения по делу о контрабанде угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
Об этом он заявил на брифинге в Офисе генпрокурора.
Фамилии фигурантов Баканов пообещал объявить позже.
"На следующей встрече мы сможем озвучить другие интересные фамилии фигурантов этого дела. В общем, СБУ в сотрудничестве с Офисом генпрокурора провела серьезную кропотливую работу", - сказал Баканов.
Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в этом деле сообщено первое подозрение - народному депутату Виктору Медведчуку (ОПЗЖ) - по статьям о государственной измене и содействии терроризму. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.
Напомним, в декабре 2014 года Украина начала покупать уголь с шахт, которые расположены на территориях, захваченных боевиками "ДНР" и "ЛНР", хотя генпрокурор Виталий Ярема предупреждал, что это будет финансирование терроризма.
В 2015 году в Минэнерго говорили, что Украина закупает на оккупированных территориях 40 тысяч тонн угля в день.
В марте 2017 года Украина ввела транспортную блокаду ОРДЛО, после чего прямые поставки угля прекратились.
24 сентября 2021 года генпрокурор Венедиктова сообщила, что Печерский районный суд Киева арестовал ключевого участника схемы поставок угля с Донбасса в 2014-2015 годах Сергея Кузяру, бывшего советника министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.