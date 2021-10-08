Глава СБУ анонсировал новые подозрения по делу о контрабанде угля из ОРДЛО

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов анонсировал новые подозрения по делу о контрабанде угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом он заявил на брифинге в Офисе генпрокурора.

Фамилии фигурантов Баканов пообещал объявить позже.

"На следующей встрече мы сможем озвучить другие интересные фамилии фигурантов этого дела. В общем, СБУ в сотрудничестве с Офисом генпрокурора провела серьезную кропотливую работу", - сказал Баканов.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в этом деле сообщено первое подозрение - народному депутату Виктору Медведчуку (ОПЗЖ) - по статьям о государственной измене и содействии терроризму. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

Напомним, в декабре 2014 года Украина начала покупать уголь с шахт, которые расположены на территориях, захваченных боевиками "ДНР" и "ЛНР", хотя генпрокурор Виталий Ярема предупреждал, что это будет финансирование терроризма.

В 2015 году в Минэнерго говорили, что Украина закупает на оккупированных территориях 40 тысяч тонн угля в день.

В марте 2017 года Украина ввела транспортную блокаду ОРДЛО, после чего прямые поставки угля прекратились.