Медведчуку объявили еще одно подозрение - за государственную измену и содействие терроризму

Народному депутату Виктору Медведчуку (ОПЗЖ) объявили новое подозрение по статьям о государственной измене и содействии терроризму.

Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова на совместном брифинге с главой СБУ Иваном Бакановым заявила, что украинское государство отправляло "чемоданы наличных" руководителям террористических организаций. По ее словам, это происходило в промежуток времени "между Иловайском и Дебальцево".

По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

Поскольку после захвата Россией частей Донецкой и Луганской областей Украина оказалась на грани энергокризиса, было решено покупать уголь на мировом рынке, в частности в Южной Африканской Республике.

Однако РоSSия, чтобы не допустить усиления энергонезависимости Украины, по данным правоохранителей, решила сорвать этот план.

При посредничестве Медведчука якобы состоялся сговор с украинскими чиновниками, которые, используя полномочия НБУ и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов эти контракты были сорваны, что привело к веерным отключениям электроэнергии.

Впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РоSSии были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

"Это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне РоSSии, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами «схемы». Мое четкое убеждение - эти люди должны понести заслуженное и законное наказание за тот вред, который они нанесли государству. Потому что их действия - это подрыв энергетической независимости Украины", - заявил Иван Баканов.

Правоохранители привели также аудио экспертизу разговоров. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук. Он общался по реализации незаконных схем с представителями роSSийской власти. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины. В аудио также фигурирует имя Петра Алексеевича.

При посредничестве приближенному к Медведчука лицу - предпринимателю С.Кузяры - на оккупированной территории было выбрано два фактически не действующие угольные предприятия - ГП "Шахта им. И. Киселева" и ГП "Луганскуголь". Их руководителями назначили представителей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", им открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку угля.

"Угольные" вопросы согласовывались с главарями боевиков. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, пророSSийских террористов всего было профинансировано на сумму более 200 млн. гривен. Фигуранты разговоров обсуждали получения средств из Украины боевиками.

Напомним, также Медведчука и его коллегу Тараса Козака подозревают по статьям о государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Им инкриминируют три эпизода. Первый - покушение на хищение украинских природных ресурсов в Крыму. После оккупации Крыма Медведчук перерегистрировал связанную с ним компанию "Новые проекты" как русскую. Эта компания имела разрешение на добычу полезных ископаемых с нефтегазовой участка "Глубокая", расположенного на полуострове. Перерегистрация позволяла платить налоги оккупантам, а не Украине.

Второй и третий эпизоды - содействие созданию роSSийской агентурной сети и передача спецслужбе РФ секретной информации о скрытом подразделении ВСУ. Следствие считает, что Медведчук "слив" данные о личном составе и подготовке скрытого подразделения ВСУ Козаку, который находился в РоSSии. Вероятно, это было сделано с целью передачи данных роSSийским спецслужбам.

Сейчас Медведчук находится под домашним арестом.