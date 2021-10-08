Охраннику Укрэксимбанка сообщили о подозрении

Прокуратура Киева сообщила о подозрении третьему участнику нападения на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке - сотруднику службы охраны.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"За процессуального руководства Голосеевской окружной прокуратуры города Киева 8 октября 2021 года в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы «Схемы», третьему лицу, а именно - работнику охраны банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчине сообщено о подозрении по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

"Кроме того, сообщается о новом подозрении другому должностному лицу банка, ранее приобретшему статус подозреваемого в данном производстве. Указанному лицу инкриминируется препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное лишение свободы (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины)", - добавили в прокуратуре.

Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Напомним, 5 октября "Радио Свобода" заявил, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты". Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить.

Пресс-служба Укрэксимбанка сначала пыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов "Радио Свобода", обвинив их в попытке завладения банковской тайной. Однако, после того как было обнародовано видео, которое смогли восстановить журналисты, Мецгер был отстранен от должности на время внутренней проверки. Позже он извинился перед журналистами и заявил, что сам себе противен.

6 октября пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что по делу нападения на журналистов подготовили два подозрения. 7 октября полиция вручила два подозрения руководству банка. 8 октября также сообщалось, что Мецгеру было объявлено о новом подозрении.