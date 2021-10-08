В Минздраве напомнили, как можно комбинировать вакцины против коронавируса

Совмещать можно вакцины AstraZeneca с Pfizer или Moderna, а также Pfizer с Moderna.

В Минздраве напомнили, как можно комбинировать вакцины против коронавируса
Фото: МОЗ

Министерство здравоохранения пояснило, какие вакцины против коронавируса и по какой схеме можно комбинировать.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Сочетать между собой можно вакцины AstraZeneca с Comirnaty (Pfizer) или Moderna, а также Comirnaty (Pfizer) с Moderna.

В Минздраве отметили, что в Украине, как и во многих других странах, разрешено в определенных случаях комбинировать различные вакцины против COVID-19.

"Конечно, лучше использовать одну и ту же вакцину как для первой, так и для второй прививки. Впрочем, если и сама вакцина недоступна, или на первую дозу произошла тяжелая реакция (например тромбоз), возможно введение вакцин по такой схеме", - говорится в сообщении.

Минздрав привел такие схемы комбинирования вакцин:

  • 1-я доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), 2-я - Comirnaty или Moderna через 12 недель

  • 1-я доза Comirnaty или Moderna, 2-я - Moderna или Comirnaty через 28 дней.

"Напомним, что все вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и поэтому являются взаимозаменяемыми. Приведенные схемы комбинирования различных вакцин были хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными", - отметили в Минздраве.

Фото: МЗ

Напомним, ранее Минздрав отчитался, что более 6 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против коронавируса. По крайней мере одной дозой привиты уже почти 7,5 миллиона человек.

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