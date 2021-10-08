В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Ответственность за теракт в Кундузе пока не взял никто.
В пятницу, 8 октября, в шиитской мечети города Кундуз на севере Афганистана произошел взрыв. По предварительным данным, его жертвами стали более 100 человек, получили ранения или погибли.
Об этом сообщается в твиттере миссии ООН по содействию безопасности в Афганистане.
The UN family in #Afghanistan is deeply concerned by reports of very high casualties in an attack today in Sayyidabad Shia Mosque, #Khanabad, #Kunduz. Initial information indicates more than 100 people killed and injured in a suicide blast inside the mosque. 1/2
"Сегодняшнее событие является частью тревожного тренда - это третье смертельное нападение на этой неделе, очевидно нацелено против религиозных организаций. "Исламское государство" ("Вилаят Хорасан") взяло на себя ответственность за инцидент возле мечети Кабула в воскресенье. Ответственность за нападение на медресе в Хосте в среду не взял никто", - говорится в заявлении организации.
Боевики террористической организации "Исламское государство" относятся к суннитской ветви ислама.
Reuters со ссылкой на источник в "Талибане" заявил, что в результате взрыва в Кундузе, который совершил террорист-смертник, погибли не менее 28 человек, ранены десятки.