На содержание "Слуги народа" из бюджета ежегодно идет 345 млн грн, - Корниенко

Вкладов в партии, по словам ее руководителя, мало.

На содержание "Слуги народа" из бюджета ежегодно идет 345 млн грн, - Корниенко
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

На содержание партии "Слуга народа" идет примерно 345 млн гривен в год. Об этом в интервью LB.ua рассказал руководитель партии Александр Корниенко. По его словам, это исключительно государственное финансирование.

"Мы мало взносов сейчас берем. Когда они огромные, людям невозможно это объяснить. За пять лет потратили 1 млрд госденег. Людям надо показать, что это было", - отметил Александр Корниенко.

По его словам, система партийных взносов, вроде американской, в Украине не работает.

"У нас все считают, что партию спонсирует олигарх. Люди и даже местные депутаты с удивлением узнают, что это госфинансирование. Приезжают в Киев и говорят: "А что это у вас "Парковый" олигарх сделал? А мы им - откройте отчет НАПК", - рассказал нардеп.

"У людей нет культуры. У нас же не рассказывают в школе, что такое НАПК и как оно работает", - добавил он.

По словам Корниенко, в аппарате партии сейчас работают 80 человек, но в основном это контроллеры и журналисты.

"Аппарат большой, людей 80. Но четверть - 20 из них - это финансовые контролеры, которые контролируют финансы партии по всей Украине, у нас 24 юрлица. Потому что иначе мы не сможем выдерживать жесткие требования НАПК и у нас заберут госфинансирование. 30 человек - это журналисты. Непосредственно партстроительством занимаются 10-15 человек. Они ездят, проводят, собирают, дают фидбэк и тому подобное. Это все управленцы, не депутаты", - отметил руководитель "Слуги народа".

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