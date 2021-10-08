Полиция назвала версии гибели нардепа Полякова

Пока уголовное производство по умышленному убийству имеет пометку "Естественная смерть".

Полиция назвала версии гибели нардепа Полякова
Антон Поляков
Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206

Правоохранители рассматривают несколько версий гибели народного депутата Антона Полякова ("За будущее"). Это - хроническое заболевание, которое привело к смерти, и отравление неизвестным веществом - самостоятельно или неизвестным лицом.

Об этом на брифинге сообщил глава Национальной полиции Киева Иван Выговский. Он уточнил, что пока уголовное производство по умышленному убийству имеет пометку "Естественная смерть".

"У нас уже есть предварительное врачебное свидетельство о смерти после вскрытия. Смерть, причина - острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца", - отметил он.

Проводят экспертизу на токсичные вещества. Он подчеркнул также, что пока нельзя на 100% сказать, что это естественная смерть, но к этой версии склоняются.

Выговский добавил, что с Поляковым вечером был Руслан Джамбулатов - помощник нардепа Анны Скороход.

Правоохранители установили, что Поляков вечером употреблял алкоголь в одном из заведений со своим товарищем Джамбулатовым. После этого они сели в авто Джамбулатова, и тот предложил отвезти его домой. Поляков отказался, якобы из-за ссоры со своей сожительницей. После этого они с Джамбулатовым ездили по улицам, и тот через некоторое время предложил Полякову поехать на такси.

Он пересел в такси, а когда автомобиль двигался по Киеву, нарушил ПДД - пересек двойную разметку, был остановлен патрульными. Во время проверки документов полиция увидела полулежащего Полякова.

Такист сказал, что тот якобы был в состоянии алкогольного опьянения, и ему стало плохо. Полиция вызвала скорую и самостоятельно пыталась его реанимировать. Медики применили дефибриллятор, однако мужчина скончался.

"Выехала следственно-оперативная группа, эксперты ... Как вы знаете, по процедуре проводится такое же досудебное, как по умышленном убийству", - отметил Выговский.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В Киеве ранили водителя главы Госархива (обновлено)В Киеве ранили водителя главы Госархива (обновлено)
СБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в УкраинуСБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в Украину
Нардеп Ясько прибыла в ГрузиюНардеп Ясько прибыла в Грузию
Блок рекламы


Похожие новости
Офис генпрокурора назвал причину смерти депутата ПоляковаОфис генпрокурора назвал причину смерти депутата Полякова
Полиция вручила подозрение руководству УкрэксимбанкаПолиция вручила подозрение руководству Укрэксимбанка
Полиция приобщила видео из кабинета Мецгера к делу о нападении на журналистов, - МонастырскийПолиция приобщила видео из кабинета Мецгера к делу о нападении на журналистов, - Монастырский
Сюмар назвала события в парламенте "самоуничтожением монобольшинства"Сюмар назвала события в парламенте "самоуничтожением монобольшинства"
Зеленский не знает деталей ДТП с участием нардепа ТрухинаЗеленский не знает деталей ДТП с участием нардепа Трухина
СМИ сообщили об обысках у помощника нардепа КуницкогоСМИ сообщили об обысках у помощника нардепа Куницкого
Зеленский усилил свою охрану, а полиция перешла на усиленный режим работы, - СМИЗеленский усилил свою охрану, а полиция перешла на усиленный режим работы, - СМИ
Полиция задержала вероятного киллера, застрелившего мэра Симеиза в 2013 годуПолиция задержала вероятного киллера, застрелившего мэра Симеиза в 2013 году
Лазебная назвала основные параметры накопительной пенсионной системыЛазебная назвала основные параметры накопительной пенсионной системы
Шефир и полиция назвали версии покушения на негоШефир и полиция назвали версии покушения на него
Последние новости
Подгружаем последние новости