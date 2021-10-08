Полиция назвала версии гибели нардепа Полякова

Правоохранители рассматривают несколько версий гибели народного депутата Антона Полякова ("За будущее"). Это - хроническое заболевание, которое привело к смерти, и отравление неизвестным веществом - самостоятельно или неизвестным лицом.

Об этом на брифинге сообщил глава Национальной полиции Киева Иван Выговский. Он уточнил, что пока уголовное производство по умышленному убийству имеет пометку "Естественная смерть".

"У нас уже есть предварительное врачебное свидетельство о смерти после вскрытия. Смерть, причина - острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца", - отметил он.

Проводят экспертизу на токсичные вещества. Он подчеркнул также, что пока нельзя на 100% сказать, что это естественная смерть, но к этой версии склоняются.

Выговский добавил, что с Поляковым вечером был Руслан Джамбулатов - помощник нардепа Анны Скороход.

Правоохранители установили, что Поляков вечером употреблял алкоголь в одном из заведений со своим товарищем Джамбулатовым. После этого они сели в авто Джамбулатова, и тот предложил отвезти его домой. Поляков отказался, якобы из-за ссоры со своей сожительницей. После этого они с Джамбулатовым ездили по улицам, и тот через некоторое время предложил Полякову поехать на такси.

Он пересел в такси, а когда автомобиль двигался по Киеву , нарушил ПДД - пересек двойную разметку, был остановлен патрульными. Во время проверки документов полиция увидела полулежащего Полякова.

Такист сказал, что тот якобы был в состоянии алкогольного опьянения, и ему стало плохо. Полиция вызвала скорую и самостоятельно пыталась его реанимировать. Медики применили дефибриллятор, однако мужчина скончался.

"Выехала следственно-оперативная группа, эксперты ... Как вы знаете, по процедуре проводится такое же досудебное, как по умышленном убийству", - отметил Выговский.