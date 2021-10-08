Лауреатами стали Мария Ресса с Филиппин и Дмитрий Муратов из РоSSии.

Нобелевскую премию мира получили журналисты Мария Ресса с Филиппин и Дмитрий Муратов из РоSSии "за усилия, направленные на защиту свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".

Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

Мария Ресса является основательницей сайта Rappler, который занимается журналистскими расследованиями в Филиппинах, а Муратов - главный редактор "Новой газеты".

"Свободная, независимая журналистика, основанная на фактах, служит защитой от злоупотребления властью, лжи и военной пропаганды. Нобелевский комитет уверен, что свобода выражения мнений и свобода информации помогают формировать информированное общество. Эти права являются главными предпосылками демократии и защиты от войны и конфликтов. Присуждение Нобелевской премии мира Марии Рэсси и Дмитрию Муратову имеет целью подчеркнуть важность сохранения и защиты этих основных прав", - говорится на сайте комитета.

В понедельник, 11 октября, будет объявлено последнего лауреата Нобелевской премии мира - по экономике.