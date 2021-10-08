Чиновники военного госпиталя в Киеве требовали взятки за установление инвалидности

Стоимость таких "услуг" составляла от $1500, в зависимости от степени расстройств.

Чиновники военного госпиталя в Киеве требовали взятки за установление инвалидности
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики СБУ установили, что должностные лица военного медицинского учреждения наладили механизм вымогательства денег от военнослужащих и участников боевых действий АТО/ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и получения статуса инвалида.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что следователи получили данные о схеме предоставления инвалидности различных категорий по фиктивным документам. Стоимость таких "услуг" составляла от $1500, в зависимости от степени расстройств.

По предварительным подсчетам, действия злоумышленников нанесли государственному бюджету ущерб на более чем 20 млн гривен.

Правоохранители задержали одного из фигурантов дела во время получения второй части взятки. Ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Фото: СБУ

Правоохранители провели обыски по месту работы и жительства злоумышленников, при которых у одного из фигурантов обнаружено деньги, вероятно, полученные от противоправной деятельности. Решается вопрос об объявлении о подозрении другим фигурантам дела.

Фото: СБУ

Напомним, в июле в Киеве разоблачили медиков, которые требовали у ветеранов до $4 тыс. за оформление инвалидности. Руководил вымогательством глава районной МСЭК Киевщины.

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