Боевика танкового подразделения "ДНР", который обстреливал позиции ВСУ, посадили на 8 лет
Водителя танка группировки "Дизель" задержали при попытке тайно пересечь линию разграничения.
По материалам контрразведки Службы безопасности Украины, к 8 годам заключения приговорен участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".
Злоумышленника задержали при попытке тайно пересечь линию разграничения, сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, который причастен к обстрелам позиций украинских военных. В ряды незаконных вооруженных формирований он вступил в 2016 году. Там его назначили механиком-водителем танка группировки "Дизель".
В настоящее время Приморский районный суд Мариуполя признал злоумышленника виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; участии в террористической группе или террористической организации и участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.
Ранее прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении восьмерых боевиков "ДНР", которые пытали людей в донецкой "Изоляции".