Боевика танкового подразделения "ДНР", который обстреливал позиции ВСУ, посадили на 8 лет

Водителя танка группировки "Дизель" задержали при попытке тайно пересечь линию разграничения.

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины, к 8 годам заключения приговорен участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Злоумышленника задержали при попытке тайно пересечь линию разграничения, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, который причастен к обстрелам позиций украинских военных. В ряды незаконных вооруженных формирований он вступил в 2016 году. Там его назначили механиком-водителем танка группировки "Дизель".

В настоящее время Приморский районный суд Мариуполя признал злоумышленника виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; участии в террористической группе или террористической организации и участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Ранее прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении восьмерых боевиков "ДНР", которые пытали людей в донецкой "Изоляции".

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