Зеленский помиловал 31 осужденного украинского военного

При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины.

Документ подписан по инициативе Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

"Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение причиненного ущерба и устранение причиненного вреда, мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования, а также другие обстоятельства, в соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Комиссии и подписал указ о помиловании этих осужденных", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, такое отдельное представление о помиловании военных сделано впервые в новейшей истории Украины. При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

По словам главы Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, при рассмотрении дел были отобраны лица, которые не совершали тяжких преступлений. Помилование, в частности, не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также не рассматриваются дела осужденных за убийство.

Указ пока не обнародован.