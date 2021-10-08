Рада перенесла назначение первого вице-спикера на следующую пленарную неделю

Верховная Рада перенесла назначение первого вице-спикера парламента на следующую пленарную неделю, начинающуюся 19 октября. Соответствующее решение о закрытии пленарного заседания приняли 226 народных депутатов.

На должность претендуют два кандидата: глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и народный депутат от "евросолидарности" София Федина.

Вопрос планировали рассмотреть в пятницу, в один день с голосованием за нового спикера. "Вакансия" первого вице-спикера освободилась именно из-за назначения Стефанчука.

Нардеп СН Ольга Василевская-Смаглюк прокомментировала перенос голосования.

"Во многих мажоритарщиков билеты на самолет на свои округа, поэтому было рискованно ставить этот вопрос на голосование. Было недостаточно депутатов в зале", - отметила она.

Напомним, сегодня парламент назначил Руслана Стефанчука главой Верховной Рады. За проголосовал 261 народный депутат.