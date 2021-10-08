В Луганской области впервые проведут военный парад

Мероприятие состоится 14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины.

В Луганской области впервые проведут военный парад
Фото: Lb.ua

В Северодонецке 14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины состоится военный парад.

На сайте областной государственной администрации отмечается, что военный парад в Луганской области состоится впервые.

"Проведение комплекса областных мемориальных, торжественных и праздничных мероприятий запланировано на 14 октября в Северодонецке. Главным событием станет военный парад и выставка военной техники. Также состоятся богослужения-молебны и молитвенное чествование памяти погибших защитников и защитниц независимости и территориальной целостности Украинского государства" , - говорится в сообщении.

Всего в области запланировали проведение более 90 мероприятий с участием более 12 тысяч человек.

Напомним, что Северодонецк стал административным центром Луганской области в связи с тем, что РоSSия оккупировала юг региона вместе с Луганском.

24 августа в Киеве состоялся военный парад ко Дню независимости Украины. В нем приняли участие 36 парадных расчетов сил безопасности и обороны и подразделения вооруженных сил стран-партнеров, более 75 летательных аппаратов и более 400 единиц вооружения и техники.

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