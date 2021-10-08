15 депутатов "Слуги народа" вышли из партийного чата после комментариев Третьяковой

15 народных депутатов фракции "Слуга народа" вышли из партийного чата после того, как Галина Третьякова прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами: "одним врагом меньше".

Об этом журналистам в кулуарах сообщил один из таких депутатов Александр Качура, информирует специальный корреспондент LB.ua.

"Если в чате такое начинают писать, то, считаю, он не нужен. Решать какие-то вопросы мы можем здесь, в зале", - отметил Качура.

Также чат покинули депутаты Ирина Верещук, Богдан Яременко и другие.

По поводу наказания Третьяковой - народный депутат считает, что это не может обойтись извинением. Он назвал высказывания коллеги аморальными.

Как сообщалось, руководители парламентских фракций требуют снять Галину Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов, а также отстранить нардепа от пяти сессионных заседаний.