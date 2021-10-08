15 депутатов "Слуги народа" вышли из партийного чата после комментариев Третьяковой

Третьякова прокомментировала смерть Полякова словами: "одним врагом меньше".

15 депутатов "Слуги народа" вышли из партийного чата после комментариев Третьяковой
Фото: facebook/Владимир Струмковский

15 народных депутатов фракции "Слуга народа" вышли из партийного чата после того, как Галина Третьякова прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами: "одним врагом меньше".

Об этом журналистам в кулуарах сообщил один из таких депутатов Александр Качура, информирует специальный корреспондент LB.ua.

"Если в чате такое начинают писать, то, считаю, он не нужен. Решать какие-то вопросы мы можем здесь, в зале", - отметил Качура.

Также чат покинули депутаты Ирина Верещук, Богдан Яременко и другие.

По поводу наказания Третьяковой - народный депутат считает, что это не может обойтись извинением. Он назвал высказывания коллеги аморальными.

Как сообщалось, руководители парламентских фракций требуют снять Галину Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов, а также отстранить нардепа от пяти сессионных заседаний.

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