Корниенко считает, что Разумков попытается собрать депутатскую группу из мажоритарщиков

Внефракционным экс-спикера руководитель "Слуги народа" не представляет.

Корниенко считает, что Разумков попытается собрать депутатскую группу из мажоритарщиков
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко не против, если экс-спикер Дмитрий Разумков построит собственную политическую карьеру. А при условии прохождения партии Разумкова в следующий парламент, "СН" даже будет сотрудничать с ней. Об этом Корниенко заявил в интервью LB.ua.

По словам руководителя партии, "мусор в доме" держали до последнего. Отставку инициировали, когда "увидели, что по олигархам идет подыгрывание той стороне". Несмотря на это, Корниенко считает экс-спикера амбициозным и думает, что он будет строить собственную партию или депутатскую группу.

"Мне кажется, что Дмитрий в этом смысле амбициозен и будет пытаться как-то эту амбицию в партии реализовать. Понятно, что в другой - с нами его пути разошлись. Скорее всего, будет попытка сделать быстро какую-то свою группу из мажоритарщиков - история известная и репутационно не слишком хорошая. Не хотелось бы, чтобы "титушки" начались с нашей фракции. Своя группа начнет требовать свои места, свои комитеты ... Но то, что он может быть внефракционным - даже без гарантии получать слово в зале - мне трудно представить", - отметил Корниенко.

Вместе с тем, он отметил, что Разумков до сих пор является членом партии "Слуга народа".

"Он не выходил из партии, хотя заявлял на одном из брифингов, что я где-то сказал обратное. Хочу разобраться, потому что я такого не заявлял. ... Он не выходил из партии. Мы его не исключали. Он член партии, согласно его заявлению от 2019 года. Будем ли исключать - не знаю", - отметил Корниенко.

Напомним, вчера Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады, которую он занимал почти два года. Сегодня на его место назначили бывшего первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Самого Корниенко рассматривают как замену Стефанчуку.

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