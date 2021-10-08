Глава Верховного Суда решила не идти на второй срок

"За эти четыре года я отработала восемь".

Глава Верховного Суда решила не идти на второй срок
Фото: надане прес-службою Верховного Суду

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская решила сложить полномочия в 2021 году и не идти на второй срок.

Об этом она сказала на пленуме ВС в пятницу, 8 октября.

"Я хочу проанонсировать перед вами следующий пленум, который мы запланировали на 22 октября. Я буду предлагать избрать следующего главу Верховного Суда. Мы хотим сделать это в лучших европейских традициях заранее. Это время мы используем для того, чтобы я могла передать новому главе все полномочия. Я не буду предлагать свою кандидатуру. Скоро подходит к концу моя судейская карьера. Кроме того, за эти четыре года я отработала восемь, а если принять во внимание кризис 19-го года и в этом году, то думаю, все десять", - сказала она.

Напомним, что глава Верховного Суда избирается из числа судей ВС сроком на четыре года с правом занимать должность не более двух сроков подряд.

Данишевская была избрана на пленуме ВС в ноябре 2017 года.

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