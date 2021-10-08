Главы фракций требуют снять Третьякову с должности главы комитета за комментарий о Полякове

Под решением подписались все фракции, кроме "Слуги народа".

Главы фракций требуют снять Третьякову с должности главы комитета за комментарий о Полякове
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Руководители парламентских фракций требуют снять Галину Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов. Об этом сообщила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

«Какая-то полная моральная деградация. Глава комитета социальной политики Галина Третьякова написала в партийном чате слуг слова радости по поводу смерти коллеги, мол, «одним врагом меньше». А потом еще сказала, что это свобода слова», - возмутилась Геращенко.

«Руководители парламентских фракций подают совместное заявление в регламентный комитет с требованием отстранить Третьякову от 5 сессионных заседаний и отправить ее в отставку с поста главы комитета соцполитики», - отметила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность».

Это на брифинге подтвердил и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Сопредседатель группы «За будущее» Тарас Батенко добавил, что все главы фракций, кроме «Слуги народа», подписались за отзыв депутата с должности главы Комитета ВР по вопросам социальной политики.

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