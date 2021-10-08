Рада отложила обязательное внесение информации о конечных бенефициарах в ЕГР

В будущем также планируется освободить от такого обязательства общественные организации, благотворительные организации и кооперативы.

Рада отложила обязательное внесение информации о конечных бенефициарах в ЕГР
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада отложила на 9 месяцев срок обязательного внесения в Единый государственный реестр информации о конечных бенефициарах субъектов хозяйствования и общественных организаций.

Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно указания и представления сведений о конечном бенефициарном владельце и структуру собственности юридического лица (№5807) голосовали сразу за основу и в целом.

"Закон предусматривает, что в случае, если учредителями юрлица является исключительно физические лица, которые и являются конечными бенефициарами, информация о ее конечного бенефициарного владельца не указывается", - сообщили в пресс-служба парламента.

Также документ предусматривает, что физическое лицо, являющееся конечным бенефициаром, представляет копию документа, удостоверяющего личность только в случае отсутствия такого документа в материалах регистрационного дела или при внесении изменений в них. Законом увеличивается срок уведомления государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце и структуру собственности с трех месяцев до одного года со дня вступления в силу НПА, которым утверждена форма и содержание структуры собственности.

По словам нардепа Игоря Фриса, в будущем также планируют освободить от обязательства предоставлять бенефициаров общественные организации, благотворительные организации, садовые кооперативы и т.

Изначально предполагалось, что данные о бенефициарах в обязательном порядке будут вносить до 10 октября 2021 года, а нарушители должны оплатить штрафы от 17 000 до 51 000 грн.

Чтобы успеть зарегистрироваться без штрафов, по словам депутатов, в ЦНАП последние дни были огромные очереди. Обязанность вносить данные о бенефициарах предусмотренный законом о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем.

Чтобы закон вступил в силу в срок, президент должен подписать его не позднее завтра.



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