Верховная Рада назначила главой парламента Руслана Стефанчука, который занимал должность первого вице-спикера.

За назначение Стефанчука проголосовал 261 народный депутат. "Слуги" дали 222 голоса, 15 дали "За будущее", "Доверие" - 18, внефракционных - 6.

Председательствовала на заседании вице-спикер Елена Кондратюк.

Руслан Стефанчук вчера во время выступления сказал, что новую должность видит как возможность создания качественного законодательства.

"Я надеюсь, что всем роздана моя автобиография, однако уверен, что за два года работы вы знаете обо мне все... День сегодняшний является отчетом о моей работе", - отметил Стефанчук.

Стефанчука делегировала монобильшисть. Нардепы "Голоса" выдвинули Ярослава Железняка, "Евросолидарнисть" - Яну Зинкевич. Также предлагали Гео Лероса и Алексея Гончаренко.

Ярослав Железняк заявил, что не будет участвовать в избрании, потому что не подал документы и "не видит в этом смысла".

Гео Лерос также сказал, что не видит смысла в голосовании и также снял свою кандидатуру. Гончаренко Алексей свою кандидатуру не снял. Зинкевич свою кандидатуру также не снимала.

На рейтинговом голосовании Стефанчук набрал 257 голосов, Гончаренко набрал 44 голоса, Зинкевич - 146.

Вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Стефанчук есть в шорт-листе кандидатов на должность спикера ВР, но он не единственный кандидат.

Руслан Стефанчук прошел в парламент вторым номером в списке "Слуги народа".

Родился 29 октября 1975 в Тернополе в семье студентов-медиков. Имеет высшее образование по специальности "Правоведение" в Хмельницком институте регионального управления и права и по специальности "Менеджмент производственной сферы" в Технологическом университете Подолья (1997 г.). Женат, имеет сына и дочь.

Был главным редактором научного профессионального журнала "Law of Ukrainе", первым заместителем главного редактора юридического журнала "Право Украины", заместителем главного редактора журнала "Университетские научные записки".

Входил в состав Научно-консультативного совета при Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Член Учебно-методической комиссии по праву Министерства образования и науки Украины. Член рабочей группы Министерства образования и науки Украины по разработке Концепции развития юридического образования в Украине.

С 2005 по 2011 год - проректор по научной работе Хмельницкого университета управления и права. До этого работал там ассистентом кафедры, старшим преподавателем, заведующим кафедрой, доцентом, профессором кафедры гражданско-правовых дисциплин. Занимался адвокатской деятельностью.

Как помощник сотрудничал с народным депутатом от блока "Наша Украина - Народная самооборона" Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым.

В 2011-2013 заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины.

До 2019 года занимался исключительно научной деятельностью, работал в Хмельницком университете управления и права (на сегодня - Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова) и в Национальной академии прокуратуры Украины.

С 21 мая 201 года9 - советник президента, представитель президента в Верховной Раде.

В августе Зеленский сначала освободил, а 19 августа повторно назначил Стефанчук своим представителем в Верховной Раде.