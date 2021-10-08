Верховный Суд решил обратиться в КС по поводу судебной реформы

Верховный Суд решил обратиться в Конституционный Суд по поводу конституционности отдельных положений закона Украины от 14 июля 2021 года №1635-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия".

Это решение судьи ВС приняли на заседании пленума, которое состоялось 8 октября.

"Наше обращение базируется на том, чтобы обезопасить реформу от нарушений Конституции, чтобы ее результаты были постоянными и не были разрушены в будущем. Для меня этот шаг является обязанностью, поскольку об этом просят другие органы", - сказала председатель суда Валентина Данишевская перед голосованием .

Она подчеркнула, что целью обращения является не саботаж совета по этике, а обеспечение принятия решений в соответствии с Конституцией.

"Все мы понимали, когда шли в Верховный Суд, что придется принимать решения различной сложности, придется принимать решения под давлением", - сказала Данишевская.

За обращение в КСУ проголосовали 129 судей Верховного Суда, против - только 15.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон об очищении Высшего совета правосудия. Он предусматривает проверку на доброчестность членов ВСП - как будущих, так и действующих - этическим советом с участием международных экспертов.

В августе Высший совет правосудия попросил Верховный Суд обратиться в Конституционный Суд относительно проверки отдельных положений законов, регулирующих деятельность ВСП.

В заявлении ВСП говорилось, в частности, о:

положении закона № 1635-IX о создании совета по этике, его полномочиям и возможности привлечения к его деятельности дополнительных экспертов, специалистов международных и иностранных организаций;

процедуре формирования первого состава совета по этике, которая предусматривает обязательное участие трех лиц, определенных международными организациями, а также порядок принятия решений;

однократном оценивании советом по этике действующего состава Высшего совета правосудия, а также об основаниях и порядке отстранения их от должности.

Обращение ВСП было поддержано Советом судей.

В 2020 году, после обращения Верховного Суда, Конституционный суд признал частично неконституционной предварительную судебную реформу президента Владимира Зеленского, в том числе предусмотренную ею деятельность Комиссии по вопросам доброчестности и этики при ВСП.

Во время нынешней реформы вместо нее был создан Этический совет почти с аналогичными полномочиями.