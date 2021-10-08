"Слуга народа" проведет заседание фракции по кадровым изменениям в Кабмине 18 октября, - Арахамия

Возможно участие президента Владимира Зеленского.

"Слуга народа" проведет заседание фракции по кадровым изменениям в Кабмине 18 октября, - Арахамия
Фото: Анна Стешенко

Фракция "Слуга народа" 18 октября проведет заседание по кадровым изменениям в Кабинете министров. Возможно, заседание состоится с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом глава фракции Давид Арахамия рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает специальная корреспондент LB.ua.

Заседание фракции состоится в партийном офисе в КВЦ "Парковый".

"Мы всегда за то, чтобы члены нашей команды, если они "списочники" - это для меня важно, шли куда-то в исполнительную власть", - отметил Арахамия в ответ на вопрос, может ли кто-то из нардепов фракции стать министром.

Как сообщали LB.ua собственные источники в правительстве, в Кабмине на первую декаду октября запланировано кадровые ротации - могут быть освобождены министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. Вместе с тем министр культуры Александр Ткаченко, которого раньше тоже называли кандидатом на увольнение, в должности останется.

Кадровые вопросы были в повестке дня заседания "Слуги народа" в Трускавце, однако депутаты их не рассмотрели, а собрали подписи для отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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