Арахамия: "Изменение очередности выборов возможно как политический консенсус в Раде"

Сейчас в "Слуге народа" этот вопрос не обсуждается.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что именно оппозиционные фракции настаивают на изменении очередности выборов. Но пока в "Слуге народа" этот вопрос не обсуждается.

Об этом Арахамия рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает специальная корреспондент LB.ua.

"Сейчас я не знаю позиции, надо спрашивать господина Корниенко - он у нас всегда занимался Избирательным кодексом. Надо спрашивать у него о планах. Думаю, что он (Александр Корниенко, - ред.) и будет лидером этого процесса, если такой будет", - ответил Арахамия на вопрос об изменении очередности президентских и парламентских выборов.

"Если такой сценарий вообще возможен, то это будет только по консенсусу в Верховной Раде. Пока в нашей фракции даже обсуждения этого вопроса не слышал", - добавил глава фракции "Слуга народа".

Напомним, согласно Конституции, очередные парламентские выборы должны состояться на пятый год полномочий действующей Верховной Рады. То есть с четвертого на пятый год, 29 октября 2023 года.

А очередные президентские - 31 марта 2024 года.

Экс-спикер Совета Дмитрий Разумков считает, что изменение очередности выборов будет "практически государственным мятежом".