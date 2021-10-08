Арахамия: "Изменение очередности выборов возможно как политический консенсус в Раде"

Сейчас в "Слуге народа" этот вопрос не обсуждается.

Арахамия:
Фото: пресслужба партії

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что именно оппозиционные фракции настаивают на изменении очередности выборов. Но пока в "Слуге народа" этот вопрос не обсуждается.

Об этом Арахамия рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает специальная корреспондент LB.ua.

"Сейчас я не знаю позиции, надо спрашивать господина Корниенко - он у нас всегда занимался Избирательным кодексом. Надо спрашивать у него о планах. Думаю, что он (Александр Корниенко, - ред.) и будет лидером этого процесса, если такой будет", - ответил Арахамия на вопрос об изменении очередности президентских и парламентских выборов.

"Если такой сценарий вообще возможен, то это будет только по консенсусу в Верховной Раде. Пока в нашей фракции даже обсуждения этого вопроса не слышал", - добавил глава фракции "Слуга народа".

Напомним, согласно Конституции, очередные парламентские выборы должны состояться на пятый год полномочий действующей Верховной Рады. То есть с четвертого на пятый год, 29 октября 2023 года.

А очередные президентские - 31 марта 2024 года. 

Экс-спикер Совета Дмитрий Разумков считает, что изменение очередности выборов будет "практически государственным мятежом".

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