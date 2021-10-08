Кабмин заложил в прогнозы на 2022 год цену на газ $350 за тысячу кубометров

Кабинет министров прогнозирует, что в 2022 году рыночная цена газа для промышленности будет находиться на уровне около 350 долларов за тысячу кубометров.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко.

"Себестоимость украинского газа - чуть более 3 тысяч гривен, а в балансе потребления украинский газ занимает половину. Цены на [европейском] рынке - уже более 55 тысяч. Речь нужно сегодня вести не столько о населении и жилищно-коммунальной сфере, с которыми правительство, подписав меморандум, решило вопрос, а о промышленности, особенно химической, перерабатывающей, сахарной. Средневзвешенная цена, которая сегодня рассчитывается для экономики и будет учтена в прогнозе - более 350 долларов за тысячу кубических метров", - сказал Любченко.

Напомним, что цены на газ в Европе, откуда Украина импортирует газ, сейчас находятся на исторических максимумах.

Стоимость газовых фьючерсов стабильно растет с середины августа, а с конца сентября это увеличение стало лавинообразным. Своего пика цена на газ достигла 6 октября, когда стоимость одной тысячи кубометров подошла к 2000 долларов.