Мецгер отверг претензии к кредиту Укрэксимбанка на приобретение Sky Mall

"Государственный банк не совершил ни одного нарушения. У нас есть все документы".

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, отстраненный от должности после конфликта с журналистами, прокомментировал расследование "Радио Свобода" о кредите на приобретение ТРЦ Sky Mall.

В своем фейсбуке Мецгер заявил, что со стороны банка не было никаких нарушений, а претензии к личности получателя кредита переадресовал в Службу безопасности Украины.

В расследовании "Радио Свобода" утверждается, что Укрэксимбанк выдал долларовый кредит компании, бенефициаром которой является бизнесмен Сергей Брюховецкий, который имеет предприятия на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Суть этого кредита очень проста: мы прокредитовали компанию, которая купила торговый центр [Sky Mall в Киеве]. Частью сделки стало перекредитование в украинских банках. Приобретенный торговый центр, корпоративные права и имущество оценочной стоимостью более 100 млн долларов находятся в залоге банка. Служба безопасности Укрэксимбанка проверила компании, которым был предоставлен кредит. Никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не было обнаружено. Кредит не является проблемным, он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются. Государственный банк не совершил ни одного нарушения. У нас есть все документы, и мы открыты для любых проверок органов досудебного следствия", - заявил Мецгер.

Он подчеркнул, что кредит был согласован кредитным комитетом банка и утвержден правлением. Наблюдательный совет также не имел никаких замечаний к кредиту.

"Все денежные средства, выданные банком в качестве кредита, были использованы для рефинансирования задолженности в украинских банках и для расчета на территории Украины с украинским юридическим лицом-продавцом актива", - рассказал Мецгер.

После этого он предложил журналистам "Радио Свобода" передать в СБУ документы, которые могут свидетельствовать о незаконной деятельности получателя кредита.

"Надеюсь, расследование будет быстрым, и общество узнает правду", - написал Мецгер.

Напомним, что в отношении ТРЦ Sky Mall много лет продолжалась борьба между эстонским инвестором Хилларом Тедером и киевским бизнесменом Андреем Адамовским. Именно на ситуацию вокруг SkyMall недавно намекнула президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сказав, что не советует инвестировать в Украину.

В июне 2021 года Адамовский продал проблемный ТРЦ малоизвестному бизнесмену Сергею Брюховецкому, тестю народного депутата от ОПЗЖ Федора Христенко.