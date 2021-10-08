Министр энергетики предупредил, что отопительный сезон будет сложным

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинские ТЭЦ, работающие на газе, значительно сократили производство электроэнергии из-за рекордных цен на него. Государство планирует заменить утраченные мощности за счет атомной генерации.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Этот отопительный сезон будет сложным, он будет проходить на фоне международного энергетического кризиса", - заявил министр.

"Из-за значительного роста цен на газ мы потеряли производителей электрической энергии из газа. Теплоэлектроцентрали, работающие на газе, значительно уменьшили производство электроэнергии. Соответственно, это увеличивает сжигание угля. Производители, которые производят 25% электроэнергии из углеводородов, прекратили производство в силу цены на газ. Это потеря в энергосистеме 3000 МВт установленной мощности", - рассказал министр энергетики депутатам.

В то же время он заверил, что Украина пройдет зиму спокойно и без эксцессов. Галущенко объяснил, что государство во время отопительного сезона 2021-2022 года будет делать ставку на атомную генерацию.

"Мы оптимизировали ремонтную кампанию атомных станций, и в этом году атом будет работать на рекордной мощности. Мы планируем одновременную работу 14 блоков из 15-ти. По сравнению с предыдущим отопительным сезоном ожидаемые объемы производства атомными электростанциями вырастут на 5,5 млрд кВт-ч , что уменьшает потребность в угле ориентировочно на 3 млн тонн", - рассказал Галущенко.

По его словам, в течение октября-ноября Украина должна получить около 9 млн тонн угля собственной добычи и 4 млн тонн импортного. В течение отопительного сезона планируется поставка еще 2 млн тонн.

Напомним, 30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины", Ассоциация городов Украины и Палата местных властей Конгресса местных и региональных властей подписали меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения и поставки горячей воды. Документ предусматривает комплекс мер по преодолению кризиса в сфере теплоснабжения. В частности, разработку механизма государственной компенсации экономически обоснованных тарифов, чтобы стоимость услуг осталась на привычном уровне.