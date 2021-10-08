Разумков: "Хочу войти в Комитет по вопросам свободы слова"

Бывший глава парламента отметил, что еще не определился с кандидатурой нового спикера ВР, которую будет поддерживать.

Отозванный с должности главы парламента Дмитрий Разумков хочет податься на вступление в комитет по вопросам свободы слова. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента.

"Пока ни в какой не подавался (комитет. - Ред.)", - отметил он.

Разумков добавил, что еще не определился, кого поддерживать на посту нового спикера парламента, но будет голосовать за "достойного человека".

Напомним, вчера Разумкова отозвали с должности главы Верховной Рады. Сейчас он является внефракционным народным депутатом. Нового спикера парламента проголосовать не успели, вопрос будет рассмотрен сегодня. На должность претендуют Руслан Стефанчук (от монобольшинства), Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко (оба - "Евросолидарность").

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что его фракция вряд ли примет Дмитрия Разумкова в свой состав после отзыва с должности главы Верховной Рады. По его словам, партия также может рассмотреть возможность лишения Разумкова мандата.

Глава фракции "слуг" Давид Арахамия также сказал, что политсила будет определяться в отношении лишения Дмитрия Разумкова мандата народного депутата.