Нардеп Антон Поляков найден мертвым, - Разумков

Мужчине стало плохо в такси, реанимировать его не удалось.

Народный депутат Антон Поляков ("За будущее") найден мертвым.

Об этом сообщил бывший глава парламента, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков.

"Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!" - написал он.

Смерть депутата подтвердили в полиции.

"Сегодня, 8 октября, в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова, народного депутата Украины. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и другие профильные службы. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть", - отметили правоохранители.

Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти. Пока открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

Поляков ранее входил во фракцию "Слуга народа". Его, как и Анну Скороход, исключили из нее в ноябре 2019.

Глава СН Александр Корниенко тогда сказал, что депутаты были исключены из-за отказа голосовать за те законопроекты, по которым было общее решение фракции. Он сказал, что они не демонстрировали командной работы.

В декабре того же года Поляков решил выйти и из состава партии СН. Он также добавил, что не может состоять в партии, где есть "кнопкодавы, порохоботы, любители «решалова» и руководители, которые к этому причастны и все это покрывают".

Поляков утверждал, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету.

В сентябре 2020 года на Полякова напали. Подозреваемым оказался незнакомец, с которым у депутата возник конфликт.