Нардеп Антон Поляков найден мертвым, - Разумков

Мужчине стало плохо в такси, реанимировать его не удалось.

Нардеп Антон Поляков найден мертвым, - Разумков
Антон Поляков
Фото: hromadske

Народный депутат Антон Поляков ("За будущее") найден мертвым.

Об этом сообщил бывший глава парламента, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков.

"Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!" - написал он.

Смерть депутата подтвердили в полиции.

"Сегодня, 8 октября, в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова, народного депутата Украины. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и другие профильные службы. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть", - отметили правоохранители.

Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти. Пока открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

Поляков ранее входил во фракцию "Слуга народа". Его, как и Анну Скороход, исключили из нее в ноябре 2019.

Глава СН Александр Корниенко тогда сказал, что депутаты были исключены из-за отказа голосовать за те законопроекты, по которым было общее решение фракции. Он сказал, что они не демонстрировали командной работы.

В декабре того же года Поляков решил выйти и из состава партии СН. Он также добавил, что не может состоять в партии, где есть "кнопкодавы, порохоботы, любители «решалова» и руководители, которые к этому причастны и все это покрывают".

Поляков утверждал, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету.

В сентябре 2020 года на Полякова напали. Подозреваемым оказался незнакомец, с которым у депутата возник конфликт.

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