В Болгарии задержали россиянина и двух литовцев за шпионаж

Их деятельность была связана с инновационными технологиями, обеспечивающими продукцию военного завода.

В Болгарии задержали россиянина и двух литовцев за шпионаж
Фото: https://www.mvr.bg/

В Болгарии задержали гражданина РоSSии и двух граждан Литвы по подозрению в краже конфиденциальной информации с военного завода,

Об этом сообщает МВД Болгарии.

По информации правоохранителей, 24-летний и 59-летний граждане Литвы, а также 60-летний гражданин РоSSии работали на военном заводе "Арсенал" в городе Казанлык. Их деятельность была связана с инновационными технологиями, обеспечивающими продукцию компании. Все трое находились в неоплачиваемом отпуске до 17 сентября 2021 года, после чего вышли на работу.

Между тем на заводе обнаружили пропажу некоторой продукции и связанных с ней конфиденциальных документов, содержащих информацию, которая "чрезвычайно важна для компании и представляет интерес для болгарских или иностранных конкурентов".

Подозреваемых задержали 5 октября в пункте пропуска на границе с Грецией. В ходе следственных действий в их автомобилях были обнаружены документы и предметы, которые, вероятно, "имеют прямое отношение к предмету доказывания в досудебном производстве".

Напомним, ранее в НАТО лишили аккредитации восьмерых членов роSSийской миссии при альянсе, которые являются "негласными сотрудниками роSSийской разведки".

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