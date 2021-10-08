Порошенко о "слугах", которые не пришли на заседание по пенсиям: когда надо было снимать Разумкова - как зайчики сидели

Лидер «Европейской Солидарности», президент Петр Порошенко возмущен, что депутаты монобольшинства проигнорировали внеочередное заседание, где должны были рассматривать вопрос пенсий и социальной поддержки граждан. Во время выступления с трибуны парламента Порошенко заявил, что через 2,5 года после выборов власть уже должна нести ответственность за кризис в стране.

«Когда надо было снимать Разумкова - как зайчики сидели. А когда надо позаботиться о народе ... ... Уже надо нести ответственность перед народом, отчитываться перед народом. Не создавать парламентский кризис, который вы сделали сегодня, давая принять решение по армии, экономике, энергетике и по защите людей», - возмутился Порошенко.

Он считает, что депутатам из монобольшинства не стоило было принимать новые законы - достаточно было выполнять требования об индексации пенсий в связи с инфляцией.

«В 2020-2021 годах, имея наши деньги, которые мы отсудили у РАО «Газпром» в размере 3 миллиардов долларов, их профукали, разворовали. А сегодня собираетесь петь басни пенсионерам, они хорошо живут?» - отметил лидер «Европейской Солидарности».