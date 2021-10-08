Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации

Непривитых отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Министерство здравоохранения в четверг, 7 октября, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно приказу Минздрава, на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Приказ вступает в силу через месяц со дня опубликования.

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не привьются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Введение обязательной вакцинации от коронавируса для педагогов и чиновников министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал еще 22 сентября. По его словам, это разрешено ст. 12 Закона Украины о защите населения от инфекционных болезней.