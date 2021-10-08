СБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в Украину
СБУ также предлагают рассмотреть возможность применения санкций в отношении Басты.
Службу безопасности Украины призывают рассмотреть возможность запрета въезда в Украину для роSSийских артистов Василия Вакуленко (Баста), Ирины Воробьевой (Круг) и Елизаветы Иванцив (Ёлка), у которых в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве.
С соответствующим письмом к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову обратился Крымскотатарский Ресурсный Центр.
Как говорится в письме, Ирина Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, посещали оккупированный Крым, где выступали с концертами. Ёлка хоть и не устраивала концерт, однако могла находиться на полуострове во время одного из роSSийских песенных фестивалей.
"Просим Вас проверить информацию относительно незаконного посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя гражданами РоSSийской Федерации Ириной Воробьевой и Елизаветой Иванцив и, в случае выявления нарушений украинского законодательства, применить ограничительные меры в отношении них", - говорится в письме.
КРЦ также предложил рассмотреть вопрос применения санкций в отношении Басты, в частности, повторно запретить въезд в Украину. Поскольку последние его визиты в Украину в 2021 году вызвали большой общественный резонанс.
У Басты запланирован концерт в Киеве на 19 декабря. Реперу был запрещен въезд на три года, срок запрета истек в 2020 году, поэтому Минкультуры изъяло его из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
В июне СБУ направила предложения Министерству культуры и информационной политики о возвращении роSSийского рэпера Василия Вакуленко (Баста) в список лиц, угрожающих национальной безопасности.