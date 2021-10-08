Шмыгаль обсудил с главой парламента Грузии усиление сотрудничества между странами

Стороны также обсудили совместные евроинтеграционные и евроатлантические стремления, в частности в рамках "Восточного партнерства".

Шмыгаль обсудил с главой парламента Грузии усиление сотрудничества между странами
Кахабер Кучава, Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с Главой Парламента Грузии Кахабером Кучавой. Стороны, среди прочего, обсудили усиление торгово-экономического сотрудничества и общее евроинтеграционное движение.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Денис Шмыгаль подчеркнул стратегическое партнерство между Украиной и Грузией.

Он также обратил внимание на восстановление положительной динамики двустороннего экономического сотрудничества - товарооборот между странами за первое полугодие вырос почти на 30%.

"Надеюсь, положительная динамика нашей двусторонней торговли в дальнейшем сохранится и мы расширим двустороннее сотрудничество", - отметил премьер.

Среди прочего Денис Шмыгаль и Кахабер Кучава обсудили совместные евроинтеграционные и евроатлантические стремления, в частности в рамках "Восточного партнерства".

Премьер-министр Украины также выразил надежду, что достигнутые договоренности о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19 будут способствовать дальнейшему росту туристического потока между странами.

Он также подчеркнул важность увеличения количества регулярных авиационных рейсов между городами Украины и Грузии.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и медицинской сферах.

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