Украинский стал официальным языком одного из муниципалитетов Бразилии

Многие жители Прудентополиса являются потомками украинских иммигрантов из Галичины.

Украинский стал официальным языком одного из муниципалитетов Бразилии
Фото: facebook.com/UkrainianWorldCongress

Украинский язык объявили официальным языком муниципалитета Прудентополис в штате Парана в Бразилии.

Такое решение единогласно принял городской совет Прудентополиса, многие жители которого являются потомками украинских иммигрантов из Галичины, передает ВВС Украина.

Проект решения внес на голосование депутат Маурисио Босак, а обоснование подготовил лидер Украинско-Бразильской Центральной Репрезентации, адвокат Витторио Соротюк.

"В Прудентополисе, кроме португальского, самым распространенным языком является украинский. Среди нас уже есть несколько граждан, которые выехали учиться в Украину и теперь вносят свой вклад в развитие нашего муниципалитета", - отмечается в обосновании.

Авторы также напоминают, что в 2019 году Прудентополис стал городом-побратимом Тернополя.

"Открываются новые перспективы обмена между нашим муниципалитетом и Украиной, а также для обучения молодежи на университетском уровне в Украине или с помощью онлайн-средств. Вот почему сохранение и развитие украинского языка среди нас имеет основополагающее значение в дополнение к таким важным языкам, как португальский и английский", - говорится в обосновании.

В штате Парана живут сотни тысяч потомков украинских мигрантов. Первые украинские мигранты появились здесь в конце XIX века. Последняя, четвертая волна миграции состоялась после окончания Второй мировой войны.

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