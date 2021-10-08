Киевская прокуратура проводит обыски в "Укрзализныце"

Речь идет о хищении при реконструкции трансформаторной подстанции на станции "Киев-Товарный".

Киевская прокуратура проводит обыски в "Укрзализныце"
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве прокуратура проводит обыски в служебных помещениях филиала акционерного общества "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Святошинская окружная прокуратура города Киева совместно со следователями Святошинского УП ГУНП в г. Киеве проводит обыски в служебных помещениях регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" и в офисных помещениях подрядной организации в рамках уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами (ч . 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, между Юго-Западной железной дорогой и подрядным обществом был заключен договор о выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции трансформаторной подстанции на станции "Киев-Товарный".

"Однако, несмотря на установленные факты несоответствия оборудования и выполненных работ по рабочему проекту, должностные лица "Юго-Западной железной дороги" приняли выполненные подрядчиком работы и подписали акты приемки выполненных строительных работ, в которые были внесены заведомо ложные сведения. В частности, установлено, что поставленное электрооборудование не соответствует рабочему проекту и его стоимость завышена более чем 400 тыс. гривень", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители начали обыски на основании постановления суда с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.

Там отметили, что следственные действия проводятся при содействии аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила схему поставок некачественного оборудования "Укрзализныци".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
СБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУСБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУ
В Киеве ранили водителя главы Госархива (обновлено)В Киеве ранили водителя главы Госархива (обновлено)
Нардеп Ясько прибыла в ГрузиюНардеп Ясько прибыла в Грузию
Арахамия прогнозирует серьезный дипломатический скандал из-за задержания СаакашвилиАрахамия прогнозирует серьезный дипломатический скандал из-за задержания Саакашвили
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура передала в суд обвинительный акт по восьми боевикам "ДНР", которые пытали людей в донецкой "Изоляции"Прокуратура передала в суд обвинительный акт по восьми боевикам "ДНР", которые пытали людей в донецкой "Изоляции"
ПАСЕ отказалась проводить дебаты о преследовании коренных народов в КрымуПАСЕ отказалась проводить дебаты о преследовании коренных народов в Крыму
На Херсонщине командир дивизиона воинской части требовал взятки у подчиненных, - прокуратураНа Херсонщине командир дивизиона воинской части требовал взятки у подчиненных, - прокуратура
Индексация пенсий для всех пенсионеров будет проводиться ежегодно 1 марта, - ШмыгальИндексация пенсий для всех пенсионеров будет проводиться ежегодно 1 марта, - Шмыгаль
У заместителя главы КГГА провели обыски по делу о хищении средств (обновлено)У заместителя главы КГГА провели обыски по делу о хищении средств (обновлено)
В Киеве прошли обыски в Святошинской и Соломенской РГАВ Киеве прошли обыски в Святошинской и Соломенской РГА
Очередные обыски в КГГА - политическая акция и системное давление - заявление городских властей КиеваОчередные обыски в КГГА - политическая акция и системное давление - заявление городских властей Киева
Генпрокуратура Молдовы передала в суд первое дело о похищении ЧаусаГенпрокуратура Молдовы передала в суд первое дело о похищении Чауса
Нацполиция разоблачила злоупотребления в Государственной продовольственно-зерновой корпорации, продолжаются обыскиНацполиция разоблачила злоупотребления в Государственной продовольственно-зерновой корпорации, продолжаются обыски
В Харьковской области проходят обыски по делу, в котором фигурируют члены НацкорпусаВ Харьковской области проходят обыски по делу, в котором фигурируют члены Нацкорпуса
Последние новости
Подгружаем последние новости