Киевская прокуратура проводит обыски в "Укрзализныце"

Речь идет о хищении при реконструкции трансформаторной подстанции на станции "Киев-Товарный".

В Киеве прокуратура проводит обыски в служебных помещениях филиала акционерного общества "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Святошинская окружная прокуратура города Киева совместно со следователями Святошинского УП ГУНП в г. Киеве проводит обыски в служебных помещениях регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" и в офисных помещениях подрядной организации в рамках уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами (ч . 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, между Юго-Западной железной дорогой и подрядным обществом был заключен договор о выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции трансформаторной подстанции на станции "Киев-Товарный".

"Однако, несмотря на установленные факты несоответствия оборудования и выполненных работ по рабочему проекту, должностные лица "Юго-Западной железной дороги" приняли выполненные подрядчиком работы и подписали акты приемки выполненных строительных работ, в которые были внесены заведомо ложные сведения. В частности, установлено, что поставленное электрооборудование не соответствует рабочему проекту и его стоимость завышена более чем 400 тыс. гривень", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители начали обыски на основании постановления суда с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.

Там отметили, что следственные действия проводятся при содействии аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".