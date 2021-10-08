Киевская прокуратура проводит обыски в "Укрзализныце"
Речь идет о хищении при реконструкции трансформаторной подстанции на станции "Киев-Товарный".
В Киеве прокуратура проводит обыски в служебных помещениях филиала акционерного общества "Укрзализныця".
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Святошинская окружная прокуратура города Киева совместно со следователями Святошинского УП ГУНП в г. Киеве проводит обыски в служебных помещениях регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" и в офисных помещениях подрядной организации в рамках уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами (ч . 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, между Юго-Западной железной дорогой и подрядным обществом был заключен договор о выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции трансформаторной подстанции на станции "Киев-Товарный".
"Однако, несмотря на установленные факты несоответствия оборудования и выполненных работ по рабочему проекту, должностные лица "Юго-Западной железной дороги" приняли выполненные подрядчиком работы и подписали акты приемки выполненных строительных работ, в которые были внесены заведомо ложные сведения. В частности, установлено, что поставленное электрооборудование не соответствует рабочему проекту и его стоимость завышена более чем 400 тыс. гривень", - добавили в прокуратуре.
Правоохранители начали обыски на основании постановления суда с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.
Там отметили, что следственные действия проводятся при содействии аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила схему поставок некачественного оборудования "Укрзализныци".