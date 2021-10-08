СБУ задержала чиновника КГГА, который вымогал деньги у предпринимателей

Служба безопасности Украины уличила чиновника Киевской городской государственной администрации в вымогательстве денег с предпринимателей. Новоназначенный чиновник требовал деньги с владельцев малого и среднего бизнеса. Сумма взятки составила в среднем 2 тыс. долл. с предпринимателя.

В случае отказа платить "дань" он угрожал проверками, информирует пресс-центр СБУ .

Следствие установило, что чиновник наладил коррупционный механизм получения денег с представителей коммерческих структур, в том числе сферы торговли и общественного питания.

Правоохранители задержали чиновника возле одного из столичных рынков во время передачи взятки. За эти деньги чиновник обещал владельцу бизнеса не проводить "дополнительную" проверку законности размещения и эксплуатации его коммерческой сооружения.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.