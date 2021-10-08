Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе

Стороны также уделили внимание ситуации с безопасностью вокруг Украины.

Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Стороны, среди прочего, уделили внимание усилению роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию на Донбассе.

Об этом Ермак сообщил в Twitter.

"Провел конструктивный разговор с Викторией Нуланд. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины, перспективы диалога в формате N4, важность усиления роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию на востоке Украины", - написал глава Офиса президента.

Провів конструктивну розмову з @UnderSecStateP

Обговорили безпекову ситуацію навколо ??, перспективи діалогу у форматі N4, важливість посилення ролі ?? у переговорному процесі з мирного врегулювання на Сході України.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 7, 2021

Напомним, ранее Ермак заявлял, что Украина работает над проведением саммита лидеров стран Нормандской четверки по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе до окончания каденции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

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