Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
Стороны также уделили внимание ситуации с безопасностью вокруг Украины.
Фото: president.gov.ua
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Стороны, среди прочего, уделили внимание усилению роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию на Донбассе.
Об этом Ермак сообщил в Twitter.
"Провел конструктивный разговор с Викторией Нуланд. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины, перспективы диалога в формате N4, важность усиления роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию на востоке Украины", - написал глава Офиса президента.
Напомним, ранее Ермак заявлял, что Украина работает над проведением саммита лидеров стран Нормандской четверки по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе до окончания каденции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.