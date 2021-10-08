Европарламент призвал расширить санкции против Беларуси

В заявлении, среди прочего, выражена солидарность со странами ЕС, пострадавшими от гибридных атак Беларуси.

Европейский парламент в четверг принял жесткую резолюцию по Беларуси, в которой призвал расширить санкции против белорусских властей, а также секторов белорусской экономики.

Документ, опубликованный на сайте Европарламента, поддержали 506 депутатов, против высказались 29.

Как отмечается в документе, депутаты Европарламента выразили сожаление по поводу того, что "введенные ЕС экономические санкции лишь частично повлияли на режим Лукашенко".

Они призвали страны Евросоюза "и дальше усиливать адресные экономические санкции, сосредоточив внимание на ключевых белорусских секторах, и безотлагательно продвигать пятый пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц, участвующих в бесконечных репрессиях".

Европарламентарии также призвали к "безоговорочной поддержке белорусской демократической оппозиции в организации свободных и справедливых выборов под международным наблюдением".

Они также осудили отношения между руководством Беларуси и РФ .

В заявлении также выражена солидарность со странами ЕС , пострадавшими от гибридных атак Беларуси.