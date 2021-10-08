Порошенко призвал поддержать Зинкевич на должность спикера ВР

Экс-президент считает, что в стране парламентский кризис.

Лидер «Европейской Солидарности», экс-президент Петр Порошенко призвал поддержать народного депутата, медика-добровольца, основательницу батальона «Госпитальеры» Яну Зинкевич на должность главы Верховной Рады Украины.

«Я призываю всех, кто в этом зале, спокойно и взвешенно принять решение в поддержку Яны Зинкевич», - резюмировал Порошенко.

По его мнению, отставка Дмитрия Разумкова очертила парламентский кризис в стране.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что на сегодняшний день дополнительно к хаосу, в котором оказалась страна - в экономике, энергетике, пандемии, обороне, внешней политике, разрушена международная коалиция, которую создала наша команда, - добавился парламентский кризис», - отметил Порошенко.