Вакцину от коронавируса доставили в Антарктиду

Первыми будут прививать британских полярников на исследовательской станции Ротера.

Вакцину от коронавируса доставили в Антарктиду
Фото: uac.gov.ua

Партия вакцины от COVID-19 прибыла в Антарктиду для вакцинации британских полярников на исследовательской станции Ротера.

Об этом сообщают в четверг западные СМИ, передает "Интерфакс-Украина".

СМИ отмечают, что правительство Великобритании обязалось поставить вакцины во все населенные заморские территории Соединенного Королевства, в частности на Британскую антарктическую территорию, в сотрудничестве с международной организацией по развитию Crown Agents.

По данным СМИ, вакцины перевозили, поддерживая определенную температуру, которая должна была составить 2-8 градусов по Цельсию.

Генеральный директор Crown Agents Фергюс Дрейк отмечал, что организация осуществила поставку вакцин "фактически на край земли".

Британские власти одобрили использование вакцин компаний Pfizer и AstraZeneca в декабре прошлого года, после чего правительство запустило программу массовой вакцинации.

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