Верховная Рада провела внеочередное заседание, ни одного законопроекта не приняли (обновлено)

Верховная Рада открыла внеочередное заседание, на котором планировалось рассмотреть семь законопроектов. Все - в первом чтении.

В зале зарегистрировались 214 народных депутатов. Заседание вел первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Из-за нехватки депутатов в зале законопроекты не набрали голосов, поэтому Стефанчук решил его закрыть и вернуться к вопросам позже.

"Учитывая, что не набирают эти законопроекты голосов, не хочется, чтобы эти законопроекты были утрачены, как вы относитесь к предложению закрыть заседание?" - предложил Стефанчук.

После выступлений депутатов заседание закрыли.

Депутаты должны были рассмотреть законопроект №4038 "О внесении изменений в некоторые законы по обеспечению осовременивания и повышения размеров пенсий". Он предусматривает, что индексация осуществляется по нормам, действовавшим до 2014 года, а также проведение ежегодного мартовского перерасчета пенсий с учетом не менее 80% показателя роста среднемесячной зарплаты за прошлый год, пояснил глава регламентного подкомитета парламента Павел Фролов в блоге на "Цензор.нет".

Второй вопрос - 4041 "О внесении изменений в статью 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно установления размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной зарплаты".

Документ устанавливает размер пенсии по возрасту на уровне минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 6 000 гривен.

Также в первом чтении должны рассмотреть законопроект 2810, который отменяет положения законодательства, предусматривающие увеличение пенсионного возраста для выхода на пенсию по льготам и на пенсию по выслуге лет.

Законопроект 5605 уточняет порядок выплаты пенсий и предусматривает выбор способа оплаты и доставки пенсии исключительно по усмотрению пенсионера.

Законопроект 4031 касается пострадавших от Чернобыльской катастрофы и предполагает, что дополнительная пенсия за ущерб, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачивается полностью, независимо от заработной платы, пенсий и других доходов, а максимальный размер такой пенсии не может превышать десяти фактических прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Законопроект 4566 устанавливает минимальный размер пенсии по возрасту на уровне прогнозного фактического размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Законопроект 5605 предусматривает, что детям войны к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию или государственной социальной помощи выплачивается повышение в размере надбавки, установленной для участников войны.