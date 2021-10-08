Нардеп Кива пожелал Путину "сил и божьего благословения"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива поздравил президента РоSSии Владимира Путина с днем рождения и назвал его "великим правителем".

Кива опубликовал видеоролик в своем Telegram-канале.

Украинский нардеп пожелал президенту страны-агрессора "сил и божьего благословения и здоровья".

"Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно лидера своей нации и дружественного нам народа Владимира Владимировича Путина с днем рождения. Вы - тот человек, который пишет новую историю славянского мира и славянского единства, защищает мораль, веру ... Да пребудет с вами сила", - сказал он, закончив видеопоздравление словам мастера Йоды из "Звездных войн".

Президенту РФ Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года, после роSSийской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют РоSSию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что роSSийские "добровольцы".