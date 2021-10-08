Арахамия: "Слуга народа" будет определяться относительно лишения Разумкова мандата

Фракция "Слуга народа" будет определяться относительно лишения Дмитрия Разумкова мандата народного депутата.

Об этом руководитель фракции Давид Арахамия заявил в кулуарах парламента, сообщает корреспондент LB.ua.

Нардеп отметил, что сейчас этот вопрос изучается.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что его фракция вряд ли примет Дмитрия Разумкова в свой состав после отзыва с должности главы Верховной Рады. По его словам, партия также может рассмотреть возможность лишения Разумкова мандата.

Разумков пообещал пойти в суд, если после отставки с поста спикера у него заберут мандат. Он отметил, что должность - это одно, но мандат дал народ, поддержал его на выборах.

Разумков был первым номером избирательного списка "Слуги народа" в 2019 году, но во фракцию входил менее суток. В августе 2019 года он был избран головой Верховной Рады, который по должности не может входить в состав любой фракции, поэтому Разумков сразу вышел из "Слуги народа".

7 октября Рада отозвала Разумкова с должности спикера.