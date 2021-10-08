Арахамия: "Слуга народа" будет определяться относительно лишения Разумкова мандата

Сейчас этот вопрос изучается.

Фракция "Слуга народа" будет определяться относительно лишения Дмитрия Разумкова мандата народного депутата.

Об этом руководитель фракции Давид Арахамия заявил в кулуарах парламента, сообщает корреспондент LB.ua.

Нардеп отметил, что сейчас этот вопрос изучается.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что его фракция вряд ли примет Дмитрия Разумкова в свой состав после отзыва с должности главы Верховной Рады. По его словам, партия также может рассмотреть возможность лишения Разумкова мандата.

Разумков пообещал пойти в суд, если после отставки с поста спикера у него заберут мандат. Он отметил, что должность - это одно, но мандат дал народ, поддержал его на выборах.

Разумков был первым номером избирательного списка "Слуги народа" в 2019 году, но во фракцию входил менее суток. В августе 2019 года он был избран головой Верховной Рады, который по должности не может входить в состав любой фракции, поэтому Разумков сразу вышел из "Слуги народа".

7 октября Рада отозвала Разумкова с должности спикера.

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