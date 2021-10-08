"Никаких намеков на создание коалиции с "Батькивщиной" нет", - Арахамия

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что никаких намеков на создание коалиции с "Батькивщиной" нет.

В кулуарах Рады Арахамия рассказал журналистам, что такие результаты голосования были неожиданными и для него, сообщает корреспондент LB.ua.

"Понимаю, что у нас есть своих где-то 250 голосов вместе, и когда они присоединились - в этом есть такая политическая интрига, которая фактически говорит о том, что мы готовы к диалогу с новым руководством Верховной Рады", - отметил руководитель фракции "Слуга народа ".

Арахамия отметил, что ему очень трудно даже представить коалицию СН с "Батькивщиной".

"Не то, что договоренности, - даже намеков на разговоры такие нет", - заверил он.

Напомним, сегодня Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Перед голосованием депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что фракция даст не менее 200 голосов за его отставку.

Депутаты отозвали спикера с должности 284 голосами. "Слуги народа" дали 215 голосов, "Батькивщина" - 20, "Голос" - 6, "Доверие" - 18, "За будущее" - 19, внефракционные - 6.

Комментируя голосование за свою отставку, Разумков отметил, что в Раде появилась новая коалиция.