Верховная Рада не смогла сегодня назначить нового главу парламента

Парламент не смог назначить нового спикера Верховной Рады. Рассмотрение кандидатур затянулось, а на 16 часов было запланировано внеочередное заседание.

Председательствующая на заседании вице-спикер парламента Елена Кондратюк закрыла очередное заседание.

"Мы продолжим рассмотрение этого вопроса завтра, а сейчас объявляю заседание закрытым. Напоминаю, что внеочередное заседание в 16 часов", - отметила Кондратюк.

Кандидатов на должность спикера осталось три: Руслан Стефанчук, Яна Зинкевич ("Евросолидарность") и Алексей Гончаренко ( "Евросолидарность").

Внефракционный Гео Лерос и Ярослав Железняк ("Голос") сняли свои кандидатуры.

Напомним, Дмитрия Разумкова 284 голосами отправили в отставку с должности главы парламента. "Слуги народа" дали 215 голосов.