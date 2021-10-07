В Киев прибыла заместитель госсекретаря США по Восточной Европе

Это первый зарубежный визит Робин Данниган на новой должности.

В Украину прибыла заместитель государственного секретаря США по Восточной Европе Робин Данниган.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине, передает Суспільне.

Это ее первый зарубежный визит в новой должности. Отмечается, что таким образом Данниган хочет продемонстрировать преданность США вопросам безопасности Украины.

В рамках поездки Данниган планирует встретиться с экспертами и политиками, в том числе по вопросам Крыма и Донбасса. Сейчас она изучает, где именно поддержка США может быть наиболее эффективной.

В прошлом Данниган неоднократно критиковала строительство газопровода "Северный поток-2".

Данниган заняла новую должность 7 сентября. С 2014 до 2017 года она была заместителем секретаря по вопросам энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента.

Последние три года Данниган работала в посольстве США в Вене, сначала в должности заместителя главы миссии, а в последнее время - поверенным в делах в Австрии.

Данниган резко критиковала планы РоSSии по строительству газопровода в Германию по дну Балтийского моря.